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21 серпня • оновлено в 21:50
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Пономарьов озвучив "місцевий" сценарій можливого замаху на Навального

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У можливого замаху на російського опозиціонера Олексія Навального міг бути "місцевий" мотив.

Таке припущення в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов. "Більш вірогідним мені здається сценарій місцевий. Навальний летів із Томська, де він натякнув, що будуть великі розслідування місцевих справ", – сказав він.

Як пояснив політик, у регіоні повинні пройти регіональні вибори. "На місцевому рівні цілком могла знайтися людина, яка заплатила грошей силовикам, а силовики, зі свого боку, вирішили заробити зірочки на погони, знаючи, що в Росії за отруєння політичних опонентів ніколи не карають", – допустив Пономарьов.

На його думку, Кремль не повинен бути зацікавлений у смерті Навального. "Але відповідальність усе одно лежить на Кремлі й особисто на Володимирі Путіні. Тому що люди, які брали участь в інших отруєннях, не каралися, а навпаки, нагороджувалися, як, наприклад, пан Луговий, який отруїв Олександра Литвиненка і зараз є депутатом Держдуми", – заявив опозиціонер.

Він припустив, що розслідування про можливий замах на Навального навряд чи буде доведено до кінця, оскільки "у Кремля правило – не давати ображати своїх". "Якщо хтось накосячив, то все одно це наші сучі сини, ми їх будемо захищати", – сказав політик.

У цьому контексті він вказав на ознаки того, що докази отруєння, якщо таке було, намагаються приховати. "Олексія не випускають (із лікарні. – Ред.), аналізи невідомі, що з ним відбувається – неясно, тому є багато версій, що спеціально тягнеться час, щоб токсини, якщо вони були, були виведені з організму".

Водночас Пономарьов заявив, що, якщо стан Навального погіршиться, Росією можуть прокотитися "досить серйозні" протести, "градус протистояння виросте".

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини Obozrevatel TV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Ілля Пономарьов Олексій Навальний
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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