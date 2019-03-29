Помста і політичні розправи: чим займуться після виборів переможці і переможені

Футуролог, координатор дискусійного Клубу "КОЛО" Олексій Жмеренецький вважає, що, в разі перемоги на виборах, Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко із 100% вірогідністю займуться помстою і політичними розправами по відношенню до своїх кривдників, При цьому, до цієї категорії потраплять і представники українського олігархату, що для України, на думку експерта, може стати позитивним кроком.

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