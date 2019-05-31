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Помилки Зеленського поставили на лічильник

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Українці запустили в мережі лічильник порушень законодавства, допущених президентом Володимиром Зеленським. Так, на сайті підрахували всі ймовірні помилки Зеленського і його команди а також почали онлайн-підрахунок днів без порушень.

Станом на 19:00 30 травня у глави держави нарахували вже 9 промахів.

серед яких:

  • повернення громадянства України М. Саакашвілі всупереч закону "Про Громадянство України" ст.10 с.5 (28.05.2019 18:00);

  • службова недбалість, яка призвела до загибелі і важких травм людей під час повені в Закарпатській області, що підпадає під ст. 367 Кримінального кодексу України (27.05.2019 16:04);

  • скасування попередніх указів про призначення члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення всупереч закону "Про Національну Раду з питань телебачення і радіомовлення", 538/97-ВР (24.05.2019 12:00);

  • скасування указу президента, який містить індивідуальний характер (24.05.2019 11:50);

  • виступ на конференції iForum російською мовою, чим порушив ст. 10 Конституції України та Рішення Конституційного Суду від 14 грудня 1999 року про її тлумачення (23.05.2019 14:00);

  • призначення заступником голови СБУ чинного голови партії "Слуга народу", що заборонено законом про "Службу безпеки України" (22.05.2019 12:30);

  • призначення А. Богдана главою Адміністрації президента України всупереч закону "Про очищення влади" № 1682-VII (21.05.2019 19:40);

  • призначення Начальника Генерального штабу ЗСУ всупереч п. 9 Положення про Генеральний штаб ЗСУ від 30.01.2019 року №23/2019. Відсутнє подання міністра оборони України. (21.05.2019 18:50);

  • припинення повноважень Верховної Ради України неконституційним способом. Відсутня підстава, визначена ст. 90 Конституції України (21.05.2019 17:40).

Встановили також максимально довгий період без порушень – 3 дні.

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