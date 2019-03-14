Помічниця Черновецького привселюдно наплювала на ПДР

У центрі Києва за порушенням правил паркування помітили екс-заступника голови Київської міської державної адміністрації Ірену Кільчицьку.

Помічниця екс-мера Києва Леоніда Черновецького залишила свій дорогий позашляховик Bently Bentayga посеред перехрещення вул. Інститутській та Садової, пише "Інформатор". Іномарка була припаркована по зустрічній смузі.

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