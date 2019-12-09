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9 грудня • оновлено в 17:51
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Полякова та Каменських публічно поцілувалися

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Українські співачки Настя Каменських і Оля Полякова пристрасно поцілувалися під час другого прямого ефіру десятого сезону "Х-фактор".

Фотографія пікантного моменту була опублікувала на сторінці в Instagram каналу "СТБ".

Так, повідомляється, що на шоу артистки прийшли в сукнях однакового кольору – червоного. Через це багато глядачів вирішили, що Каменських і Полякова не змогли домовитися між собою через конкуренцію. Адже в мережі вже давно подейкують про суперництво між двома зірками.

Самі співачки пояснили, що такий вибір нарядів означає, що шоу буде пристрасним. І, щоб розвіяти всі підозри про взаємну неприязнь, Каменських і Полякова поцілувалися.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня на СТБ відбувся другий прямий ефір вокального шоу "Х-Фактор". Найцікавіші подробиці ефіру можна подивитися тут.

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