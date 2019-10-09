Поляки звернули свої погляди на схід: чи варто українцям турбуватися

У Польщі триває акція, метою якої є повернення етнічних поляків на історичну батьківщину. Для чого вони створили кілька рекламних роликів.

Нинішня політика польської влади, яка, протягом останнього десятиліття активно проводить політику "полонізації" на східних кордонах, через поширення "Карти поляка", набула нових форм. Нова акція “Відкрий себе для польської мови!” має на меті заохочення вивчення польської мови серед етнічних поляків, які намагаються повернутися до Польщі.

“На сході багато людей польського походження, які ще не відкрили польську мову. Приєднуйтесь до акції "Хто ви такі", поширюйте це відео та рекламуйте польську мову серед співвітчизників за кордоном", - говориться у ролику.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!