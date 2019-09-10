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10 вересня • оновлено в 22:58
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Польща виграла суд у РФ: тепер українська ГТС буде заповнена

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Експертка з енергетичних питань Марія Яковлєва прокоментувала, які префернції може отримати Україна, завдяки рішенню суду, згідно до якого Польща виграла справу у Росії.

Вона заявила, що вітає Європейський Союз, який системно та послідовно відстоює принципи чинного законодавства, де закладена поправка про те, що монополіст може заповнювати газопровід не більше ніж на 50%. І саме ця послідовна позиція відображена у рішенні суду на користь Польщі. Мова йде і про той новий газопровід, який побудувала РФ, і частина якого вже приєднана до території Польщі.

"Для України це гарна новина, і треба використовувати цей історичний момент, коли жодного нульового транзитупросто не зможе відбутись. адже РФ постачає в Європейський Союз 195 млрд метрів кубічних газу, з яких сьогодні 90 млрд іде по українській ГТС. З 1 січня 2020 року перша гілка Північного потоку буде мінус 27,5 млрд кубічних метрів газу, і ми розуміємо, що ці мільярди будуть додані до транспорту через українську ГТС. Україні не треба сідати за стіл перемовин з Росією, а треба закінчити процедуру "анбандлінгу", - заявила Яковлєва.

Вона висловила сподівання, що новий уряд України може зробити це дуже швидко.

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Марія Яковлєва
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нацисты животные запомните простую вещь, нефтянник, который добывал газ - кол тебе в глотку вобьет если ты не заплатишь за его работу))) нацисты вы пожалеете что вылупились на нашей планете)))
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