Польща виграла суд у РФ: тепер українська ГТС буде заповнена

Експертка з енергетичних питань Марія Яковлєва прокоментувала, які префернції може отримати Україна, завдяки рішенню суду, згідно до якого Польща виграла справу у Росії.

Вона заявила, що вітає Європейський Союз, який системно та послідовно відстоює принципи чинного законодавства, де закладена поправка про те, що монополіст може заповнювати газопровід не більше ніж на 50%. І саме ця послідовна позиція відображена у рішенні суду на користь Польщі. Мова йде і про той новий газопровід, який побудувала РФ, і частина якого вже приєднана до території Польщі.

"Для України це гарна новина, і треба використовувати цей історичний момент, коли жодного нульового транзитупросто не зможе відбутись. адже РФ постачає в Європейський Союз 195 млрд метрів кубічних газу, з яких сьогодні 90 млрд іде по українській ГТС. З 1 січня 2020 року перша гілка Північного потоку буде мінус 27,5 млрд кубічних метрів газу, і ми розуміємо, що ці мільярди будуть додані до транспорту через українську ГТС. Україні не треба сідати за стіл перемовин з Росією, а треба закінчити процедуру "анбандлінгу", - заявила Яковлєва.

Вона висловила сподівання, що новий уряд України може зробити це дуже швидко.

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