Захід жорстко реагуватиме на невиконання РФ рішення трибуналу: адвокат

Адвокат Микола Полозов дав коментарі із приводу судового засідання щодо справи українських військовополонених моряків, яке сьогодні має відбутись у Москві.

Сьогодні засідання із розгляду апеляцій будуть номінальними, і рішення про звільнення моряків приймається не в російських судах, а в Кремлі, вкотре наголосив адвокат. Експерт зазначив, що зараз на розгляді слідчого управління ФСБ знаходиться клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді поруки, спрямоване омбудсменом України Людмилою Денисовою. У разі, якщо ці клопотання будуть відхилені, МЗС України спробує вибудовувати другий ешелон оборони захисту військовополонених моряків – а саме, вплив на російську владу за допомогою західних партнерів у зв'язку із невиконанням російською стороною рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, згідно з яким Росія повинна негайно звільнити 24 моряків і повернути три захоплених кораблі, заявив Полозов.

Половов очікує, що процесуальне рішення за клопотанням омбудсмена Денисової слідчий повинен прийняти до кінця серпня, до 26 числа. І далі вже буде зрозуміло, яка подальша конфігурація роботи у цій справі має бути. Якщо клопотання буде задоволено, значить моряків відпустять додому, вони повернуться. Якщо не задоволено – доведеться використовувати якісь зовнішньополітичні важелі для впливу на російську владу, зазначив адвокал.

Він сподівається на розсудливість російської влади, адже невиконання трибуналу може обернутися економічними та політичними збитками для Росії. Якщо Росія не виконає рішення трибуналу, завтра хто завгодно його не виконуватиме. Захід допустити цього не може і буде жорстко реагувати на невиконання РФ цього наказу, додав Полозов.

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