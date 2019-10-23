Половина дітей в ОРДЛО не має українського свідоцтва про народження

Адвокаційна менеджерка з Цетру прав людини ZMINA Олена Луньова у прямому етері ObozTV прокоментувала велику кількість новонароджених без українських паспортів на окупованих територіях.

"За оцінками управління верховного комісаріату ООН у справах біженців є приблизно 55% дітей, які отримали українське свідоцтво в ОРДЛО і приблизно 15% дітей мають українське свідоцтво в Криму. Питання в тому, що наявна судова процедура є спрощеною відносно інших судових процедур, але вона все одно є складною для людей. тому що саме відчуття щодо того, що потрібно іти до суду, щоб довести, що ти народив дитину - це вже є перепона", - заявила Луньова.

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся