Полоненим морякам продовжили арешт до квітня – Brexit можуть відкласти – Монетизація субсидій в Україні – новини на ObozTV

Лєфортовський суд Москви продовжив арешт двадцятьом полоненим українських морякам до кінця квітня. У ці години відбувається засідання відносно чотирьох військовополонених, справи яких не встигли заслухати вчора.

Brexit’у - не буде, принаймні поки що. Палата громад британського парламенту не підтримала пропозицію уряду по виходу з Європейського Союзу. І це попри те, що прем‘єр-міністр Тереза Мей погодила цей план із Брюсселем.

Гроші на субсидії мають видати українцям вже найближчим часом. Про це під час візиту до Волинської області заявив президент Петро Порошенко. За його словами, монетизація має відбуватися без будь-якої бюрократичної тяганини.

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