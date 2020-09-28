Поліція розкрила вбивство на Лисій Горі

Олексій Тітофф Відео 16:34, 28.09.2020 Оновлено: 16:36, 28.09.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

У ЄС вирішили розширити санкції проти Росії за Кримський міст

Війська Росії чотири рази обстріляли ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

ОПЗЖ висунула до Київради ексчиновника "Укргазбанку", звинуваченого у привласненні 39 млн грн

Під Одесою трагічно загинула військовослужбовиця: Генштаб просять розібратися

Глава Спілки парамедиків: лікарі в Україні почнуть масово звільнятися, а смертність через коронавірус зросте