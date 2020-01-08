У Києві поліція затримала активістів, які перешкоджали російській блогерці

У Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Мітрошиною.

Про це в Facebook повідомив громадський діяч Андрій Смолій, який зазначив, що росіянка відвідувала окупований Крим і підтримувала анексію.

"Після того, як група активістів, зокрема "Відсічі", викликали поліцію, на них напали "прихильники" блогерки. Поліція, замість того, щоб припинити протиправні дії й зупинити захід, просто заарештувала двох активістів. Їх закували в наручники й волочили по підлозі на вулицю. Одного з них тримають на колінах перед виходом. Навколо прихильники особи з країни-агресора", – йдеться в повідомленні.

Смолій зазначив, що цей інцидент показує, що Україна "впевнено опускається до часів Януковича".

"Ось і докотилися ми до "яка різниця". До нас масово їдуть люди з держави-агресора нести "русский мір". Поліція стала на сторону громадянки держави-агресора", – додав він.

Зауважимо, що росіянка Мірошина в 2017 році відвідувала окупований Крим, публікуючи фото у Facebook.

Увечері 6 січня поліція відпустила Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького. Водночас на них були складені адмінпротоколи за хуліганство.

Інцидентом також зацікавилися у Верховній Раді й вирішили звернутися в СБУ через візит росіянки до України.

Сама ж Мітрошина вже встигла відреагувати на інцидент на своїй сторінці в Instagram, де назвала українських активістів провокаторами та вибачилася перед своїми фоловерами за зірвану зустріч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська опозиційна політикиня Ірина Хакамада, яка підтримувала анексію Криму, планувала виступити на форумі в Києві.

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