Поліція забрала дітей у безробітної матері: Obozrevatel News о 12:00 від 26.03.2019

Поліція забрала дітей у безробітної матері

У Києві у горе-матері забрали дітей. Малюків шести та трьох років забрали правоохоронці через неналежний догляд. У квартирі, де проживає неблагополучна сім‘я, співробітники ювенальної служби побачили повну антисанітарію. За словами сусідів, 40-річна жінка ніде не працює, п‘є, вихованням дітей не займається і часто залишає їх самих. Діти зараз у лікарні, на обстеженні.

Екс-прапорщик ЗСУ втік на окупований Донбас

У Збройних силах України підтвердили, інформацію про ще одного перебіжчика до лав фейкової "ДНР". У відомстві відреагували на поширену російськими ЗМІ інформацію про те що він, нібито, передав тисячі секретних документів. Йдеться про колишнього співробітника Донецького обласного військомату - Юрія Аушева. Чоловік поїхав до окупантів, бо там, нібито, живе його сім'я. Старший прапорщик запасу проходив службу у військовому комісаріаті з 2004 року і був звільнений минулого.

Трамп визнав Голанські висоти

Сполучені Штати визнали суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами. Президент Дональд Трамп вже підписав відповідну декларацію під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Своєю чергою, Євросоюз та ООН заявили, що й далі вважають цю територію незаконно окупованою Ізраїлем. Визнання Голанських висот обурило і країну агресора - Росію, мовляв, їх образило, що Вашингтон при цьому відмовляється визнати анексію Криму.

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