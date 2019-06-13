Поліція винайшла новий спосіб виманювання призовників

У Києві знову почалися облави на призовників. Поліцейські зупиняють молодиків на вулиці під будь-яким приводом: хлопців садять у авто і відвозять спочатку до військкомату, а потім на розподільний пункт у Дарницькому районі

За словами адвоката Олександра Щербини, зараз у Дарницькому пункті перебуває близько ста осіб, які утримуються у нелюдських умовах.

"Зараз поліція ще застосовує такий метод. Вони шлють повістки людям і запрошують їх прийти до відділку нібито для надання пояснень з такої-то справи. Але у повістці навіть не зазначено, ким у справі проходить молодик — свідком, потерпілим, підозрюваним. Тобто просто їх заманюють, щоб передати до військкомату", — стверджує Щербина.

Юрист звертає увагу, якщо з вами трапилося подібне, до вас на вулиці підійшли поліцейські, представники військкомату, то вимагайте складання протоколу просто на місці. Не погоджуйтеся їхати до відділку. Також вимагайте адвоката, вам зобов'язані надати безкоштовного захисника тут же на місці.

Якщо вас все ж таки привезли на пункт збору або у військкомат, зв'язуйтеся з рідними, просіть допомоги. Викликайте поліцію по "102", фіксуйте, що вас незаконно утримують і не дозволяють скористатися адвокатом.

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