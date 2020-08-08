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8 серпня • оновлено в 17:51
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Поліція використовує проти протестувальників у Бейруті сльозогінний газ

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