Поліція перейшла на посилений режим служби: Obozrevatel News о 15:00 від 25.03.2019

Поліція перейшла на посилений режим служби

Відсьогодні поліція переходить на посилений режим служби. У МВС кажуть: роблять це за тиждень до виборів і вже забезпечили охорону майже 200 виборчих дільниць. На кожну - поки що по дві людини. А вже 31 березня працювати вийдуть понад 135 000 правоохоронців.

Протест шахтарів у Верховній Раді

У будівлі Верховної Ради шахтарі вже тиждень вимагають перегляду розміру індексації так званих "регресних" виплат. Йдеться про гроші для людей, які отримали інвалідність під час роботи. Шахтарі приїхали з різних куточків України. Частина протестувальників змогла увійти до будівлі Верховної Ради.

В Україні вшановують пам'ять В’ячеслава Чорновола

В Україні вшанували пам`ять українського політика та дисидента В`ячеслава Чорновола. Він загинув у аварії рівно двадцять років тому, у 1999 році, за півроку до президентських виборів. На місці ДТП, це 5-ий кілометр траси Бориспіль – Золотоноша - зібралися сьогодні родичі й знайомі Чорновола.

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