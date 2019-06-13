Поліція переходить на посилений режим : Obozrevatel News

Поліція переходить на посилений режим : Obozrevatel News161Читати матеріал російською
Зловживання службовим становищем
Зловживання службовим становищем. Таку статтю закидають колишньому голові Конституційного Суду Станіславу Шевчуку. Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова. Справу порушили після звернення одного з нардепів. Там йшлося, що екс-голова Конституційного суду незаконно призначив собі позаштатних радників, що призвело до зайвих бюджетних витрат. Нині триває слідство. Якщо вину доведуть, то Шевчука можуть позбавити волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Коли обиратимемо парламент
А Конституційний суд розглядає законність розпуску Верховної ради. Щоправда, сьогодні - у закритому режимі. Нагадаємо, раніше 62 народні депутати звернулися до суду із заявою про те, що рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Парламенту - суперечить Конституції. На їхню думку, Верховна рада VIII скликання мала працювати до кінця своєї каденції. Натомість президент висловив упевненість у своїй юридичній позиції. Мовляв, коаліції не існує з 2016 року. Також Зеленський додав, що розпуск Ради – це воля народу, яку він завжди буде підтримувати. Саме від рішення вищої палати суддів залежить коли українці обиратимуть парламент - влітку чи восени.
Поліція переходить на посилений режим
Вже від цієї суботи поліцію в Україні переведуть на посилений режим аж до 28-го липня – у зв‘язку із проведенням в державі позачергових виборів до Верховної Ради. За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, забезпечувати правопроядок будуть 70 тисяч правоохоронців, а також курсантів та працівників вищих навчальних закладів системи МВС. Сергій Князєв каже, що наприкінці травня по всій країні МВС відкрило ситуаційні центри.
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