Поліцейським ''стрільцям'' на Київщині пом'якшили статтю: в ДБР пояснили чому

Поліцейським ''стрільцям'' на Київщині пом'якшили статтю: в ДБР пояснили чому40Читати матеріал російською
Речниця Державного бюро розслідувань (ДБР) Анжеліка Іванова зазначила, що пом'якшення категорії злочину для поліцейських, які підстрелили 5-річного хлопчика у місті Переяслав-Хмельницький Київської області, сталася тому, що попередня кваліфікація злочину була визначена ще до проведення необхідної кількості слідчих дій.
За її словами, вчора було затримано двох підозрюваних в порядку 208 статті Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі Київського територіального управління ДБР повідомили їм про підозру у заподіянні нанесення тяжкого телесного ушкодження через необережність, вчиненного за попередньої змовою групою осіб.
Наразі, вона повідомила, що зараз готується клопотання до суду, з метою обрання їм міри запобіжного заходу, проте вона не змогла зазначити, коли це засідання суду відбудеться.
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