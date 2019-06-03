Поліцейським ''стрільцям'' на Київщині пом'якшили статтю: в ДБР пояснили чому

Речниця Державного бюро розслідувань (ДБР) Анжеліка Іванова зазначила, що пом'якшення категорії злочину для поліцейських, які підстрелили 5-річного хлопчика у місті Переяслав-Хмельницький Київської області, сталася тому, що попередня кваліфікація злочину була визначена ще до проведення необхідної кількості слідчих дій.

За її словами, вчора було затримано двох підозрюваних в порядку 208 статті Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі Київського територіального управління ДБР повідомили їм про підозру у заподіянні нанесення тяжкого телесного ушкодження через необережність, вчиненного за попередньої змовою групою осіб.

Наразі, вона повідомила, що зараз готується клопотання до суду, з метою обрання їм міри запобіжного заходу, проте вона не змогла зазначити, коли це засідання суду відбудеться.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!