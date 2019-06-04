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Поліцейським обирають запобіжний захід: Obozrevatel News

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Поліцейським обирають запобіжний захід

У столиці Голосіївський райсуд обирає запобіжний захід поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому. Перед засіданням, до суду почали стягувати автозаки та автобусів із нацгвардійцями. Підозрювані – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Чоловікам – 42 та 31 рік. Прокурори будуть просити про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. У прокуратурі Київщини кажуть: поліцейським може загрожувати довічне позбавлення волі.

Візит Зеленського до Брюсселя

Володимир Зеленський прилетів до Брюсселя. Це перший закордонний візит президента України. На порядку денному у Зеленського зустріч з головою Європейської Ради – Дональдом Туском, президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, своїм польським колегою – Анджеєм Дудою та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Особливу увагу приділятимуть питанню деокупації Криму.

Пішли на угоду зі слідством

Підозрювані у замаху на вбивство Катерини Гандзюк - визнали свою провину. Усі п’ятеро обвинувачених зізналися у скоєному прямо на засіданні Покровського райсуду на Дніпропетровщині і пішли на угоду зі слідством. За даними обвинувачення, виконавець замовлення та організатор нападу на херсонську активістку Сергій Торбін схилив до участі в замаху інших обвинувачених – Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова. Прокуратура просить для них від трьох до шести з половиною років. Наступне засідання відбудеться 6 червня.

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