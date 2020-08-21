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21 серпня • оновлено в 21:50
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Поліцейський Іван Подольський загинув у ДТП під Києвом

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Кирило Лютий Кирило Лютий
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