Поліцейських заарештували на два місяці: Obozrevatel News

ДТП на Київщині та Харкові

26 людей травмовані, троє з них у реанімації. На Київщині, у місті Боярка сталося потрійне ДТП за участю двох маршруток та легковика. Пасажирський транспорт був наповнений людьми. Водія одного з бусів витягали з кабіни рятувальники. Аварія сталася на перехресті. За словами пасажирів - водій маршрутки не пропустив легковик, протаранив його, а потім вилетів на зустрічну смугу. Однак, остаточні причини аварії - встановить слідство.

Ще одна аварія за участі маршрутки сталася у Харкові. Автобус з людьми зіткнулася із вантажівкою. Потерпіли близько десяти людей. Більшість з них – пасажири маршрутки, кажуть у поліції. Люди зараз у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Двоє з них – у важкому стані. Попередньо, кажуть правоохоронці, водій маршрутки виїхав на зустрічну смугу.

Поліцейських заарештували на два місяці

Голосіївський райсуд Києва заарештував без права застави двох поліцейських, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Йдеться про Івана Приходька та Володимира Петровця. Правоохоронцям інкримінують грубе порушення громадського порядку із застосуванням вогнепальної зброї, та умисне вбивство малолітньої дитини, бо, кажуть прокурори, патрульні стріляли у бік, де зазвичай ходять люди. Правоохоронці вже опитали свідків та провели слідчі експерименти. Один з підозрюваних, Іван Приходько свою провину заперечує. Каже: в напрямку дитини не стріляв. Адвокат поліцейського вважає, що прокуратура не довела причетність його підзахисного до цього злочину.

Заява Зеркаль у суді ООН

Росія як держава-окупант застосовує в Криму практику колективного покарання цілих етнічних груп. Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль підсумувала результати доповіді з першого дня засідання у Міжнародному суді ООН в Гаазі. Під час неї йшлося про численні порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації. Мовляв, після незаконної окупації Криму, Росія запустила широкомасштабну кампанію із культурного знищення кримських татар та українців. За словами Зеркаль: політика Росії щодо України є порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму. Слухання в Міжнародному суді ООН в Гаазі України проти Росії почалися напередодні і триватимуть до кінця робочого тижня. На засіданні розглядають питання фінансування Росією тероризму та расової дискримінації.

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