Поліцейські постраждали від вибуху гранати: Obozrevatel News о 15:00 від 26.03.2019

Поліцейські постраждали від вибуху гранати

У Запорізькій області в поліцейських кинули бойову гранату. Два офіцери отримали контузію та осколкові поранення рук і ніг. У Нацполіції кажуть: правоохоронці приїхали на виклик, де було сказано, що у місті Пологи помітили чоловіка з гранатою. На приїзд копів зловмисник відреагував миттєво - просто жбурнув у них снаряд. Попри травми - нападника поліцейські таки затримали.

Готівкова субсидія пенсіонерам

Пенсійний фонд завершив виплачувати субсидію готівкою пенсіонерам. Про це написав у Фейсбуці віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон. За його словами, решта субсидіантів отримають свою допомогу через Укрпошту та Ощадбанк до кінця тижня.

Закон про збагачення і допомога ЄС

ЄС пропонує українському парламенту допомогти з розробкою законопроектів про незаконне збагачення. Європа готова надати експертів, каже голова представництва ЄС в Україні Х‘юг Мінгареллі. Посол сподівається, що рішення буде знайдене своєчасно і співпраця України з ЄС не постраждає.

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