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22 листопада • оновлено в 01:45
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Політ в дощовий день

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Одним з найбільш ідеальних літальних апаратів вважається планер. Саме він може залишатися тривалий час в повітрі, плавно ковзаючи по низхідній траєкторії.

Політ в дощовий день

Політ в дощовий день

Скріншот з відео

Політ в дощовий день

Політ в дощовий день

Скріншот з відео

Планер не має двигуна і виконаний з легких композитних матеріалів, що значно зменшує вагу конструкції. Сучасні планери мають великий величиною аеродинамічного якості, що досягає іноді 60. Для порівняння, показник аеродинамічним у літаків 12.

Для подолання 18 км відстані планер потрібно підняти на висоту всього 300 м.

Політ в дощовий день

Політ в дощовий день

Скріншот з відео

Політ в дощовий день

Політ в дощовий день

Скріншот з відео

У повітря планер піднімається за допомогою буксирувального літака.

На відео показана посадка планера під час дощу. Це не так просто, адже планер не має двигуна і зайти на посадку повторно можливості немає.

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