Політ Медведука в Москву: незаконність рейсу поставлена під питання

Начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Державної авіаційної служби України Ігор Зелінський зазначив, що літак, на якому здійснював рейс з Києва до Москви Віктор Медведчук разом із Юрієм Бойком, не підпадав під діючу заборону на перельоти до Росії.

Він нагадав, що заборона стосується виконання всіх видів прямих та транзитних перельотів, через зазначений повітряний простір, для авіакомпаній РФ та повітряних суден зареєстрованих в російських реєстрах. За його словами, заявка на виконання рейсу до Москви надійшла від іноземного експлуатанта - Аравійської компанії - яка не мала жодного відношення до російських авіакомпаній та не була внесена до реєстрів РФ.

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