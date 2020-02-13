Поклонська зажадала допомоги від Зеленського

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська обурилася через водну блокаду півострова і зажадала від президента України Володимира Зеленського допомоги.

Бурхливими обуреннями з цього приводу вона вибухнула на своїй сторінці у Facebook, чим викликала шквал насмішок на свою адресу.

"Я розумію, що в окремих недоумкуватих персонажів настає помутніння свідомості, коли няня забуває дати їм з ранку пігулки і випускає в інтернет. І ось орди нациків вирують: "Не можна пускати воду в Крим! Навіть за гроші!". Такі вовкулаки взагалі готові вдарити по півострову хімічною зброєю – ну, щоб позбавити не тільки води, але і повітря", – написала Поклонська.

Разом з тим вона висловила свою підтримку скандальній пропозиції голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії обміняти воду в Крим на виведення російських військ з Донбасу. Крім того, в перекритті Північно-Кримського, яке відбулося після окупації півострова, колаборантка звинуватила п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Зараз можуть відбутися зрушення в усуненні водної блокади Криму – шукають варіанти і способи домовитися. Адже Петро Порошенко перекрив Північно-Кримський канал і позбавив півострів води – хотів тут концтабір влаштувати, щоб ми померли від спраги. Гітлер на тому світі потирає долоні, захоплюючись жорстокістю", – продовжила свій агресивний спіч Поклонська.

Підсумовуючи, вона заявила, що річка Дніпро однаково належить Україні, Росії та Білорусі й тому є "міжнародною".

"Перекриття Північно-Кримського каналу є злочином. Побудувавши дамбу, ви затоплюєте українські села, знищуєте родючі землі, знищуєте озеро під Херсоном, забруднюєте акваторію Чорного і Азовського морів. І все це під гарні мирові гасла про захист клімату та екології. Я звертаюся до Зеленського. Цю дамбу потрібно зруйнувати, як Берлінську стіну. Покажіть, що ви президент для людей, а не для орків і тролів з "СС-2.0", – завершила свій опус Поклонська.

Однак в коментарях їй нагадали, чому був перекритий Північно-Кримський канал, а також засудили за підтримку окупантів української землі.

"Вам що, хтось не дає воду з Дніпра? Відра в руки і вперед, можете з Білорусі носити, а можете прямо з Росії. Які проблеми? Ви ж самі кажете, що у вас таке же Дніпро, як і у нас, так носіть. От же ж люди, вічно живуть з думкою, що у сусідів завжди трава зеленіша", "Північно-Кримський канал – це штучна споруда. Побудована на території України. І українцям вирішувати, що з ним робити. До 1961 року десь брали воду? Візьмете там же. Трубу по мосту прокладете і качайте", "Наталі чогось дуже бракує, всі ознаки на обличчя", "Крим нахабно забрали і ще хочуть воду. Може, і електрику вам. Крим в Україну, потім вода і все інше. А вас, Наташо, у в'язницю, як зрадника Батьківщини", – пишуть українці.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!