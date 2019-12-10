Покарання РФ з боку WADA є абсолютно справедливим: Артем Франков

Спортивний оглядач Артем Франков у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував покарання РФ за допінгові скандали. WADA відсторонила РФ від міжнародних змагань на чотири роки.

"На мій погляд покарання абсолютно адекватне. Ця справа тягнеться дуже давно з 2016 року. РФ була звинувачена у систематичному використанні допінгу з цілковитого погодження не лише спортивної федерації, але із погодження чиновників РФ на найвищому рівні. При цьому РФ був даний шанс виправитись, їх попросили надати комп'ютерну базу даних, що РФ і зробила. але при аналізі цієї бази даних спеціалісти WADA виявили сліди втручання у її правдоподібність, на що РФ нічого відповісти не змогли", - заявив Франков.

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