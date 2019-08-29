Покарання командирів за помилки призведе до деморалізації в армії: політолог

Політичний та військовий експерт Юрій Кочевенко дав коментарі із приводу п'ятої річниці трагедії в Іловайську.

Він зазначив, що в Україні досі існує величезна проблема із точністю даних, тому чітко порахувати якими є втрати серед українських військових у 2016 році досить складно. Він наголосив, що суперечки існують навіть із приводу того, що саме вважати втратами та за який саме період.

Експерт зазначив, що умислу у наших військових очільників щодо зради не було. Він вважає, що за помилку у стратегії чи тактиці ведення бою військових командирів карати не можна, адже це повністю знищить ініціативу в українській армії.

Кочевенко заявив, що говорив із російським експертом, наближеним до російського генштабу, і, за його інформацією, в Іловайську воювало вісім батальйонів регулярної російської армії, а це говорить про те, що у українських добровольців та української армії, у її стані на той момент, в Іловайську не було жодних шансів.

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