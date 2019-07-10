Похолоднішає по-осінньому: прогноз погоди в Україні на 11 липня від ObozTV

Осіння свіжість серед липня ще триватиме. На спеку найближчим часом можно не розраховувати.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на четвер, 11 липня.

На заході переважно дощитиме. Максимальний показник вдень +20. Вночі стрілка термометра опуститься до +10 градусів.

У північних областях синоптики також прогнозують хмарну погоду з опадами. Температура повітря вдень +19, вночі +11 градусів.

На сході аналогічна ситуація – захмарене небо та дощі. Вдень позначка термометра підніметься до +22 градусів, вночі опуститься до +12.

На півдні та в Криму трішки тепліше. Обіцяють +24, місцями дощитиме. Температура повітря вночі +13.

У центральних областях повсюди прогнозують зливи. Температура повітря вдень +21, вночі +10.

В Києві також очікується легка злива. Максимальний показник вдень +21. Вночі термометри покажуть +12.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Укргідрометцентру Наталія Діденко спрогнозувала потепління лише 20-22 липня. В цей період температура повітря підвищиться до +26... +29, у південній частині України до +28... +32 градусів.

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