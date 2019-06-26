Похолоднішає до +12: прогноз погоди в Україні на 27 червня від ObozTV

В Україну прийшов атмосферний фронт, який приніс на захід та північ похолодання та грозові дощі. Тому найближчими днями очікується відчутне зниження температури, вночі подекуди до +12.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 27 червня.

На заході країни мінлива хмарність, опади чергуватимуться з проясненнями. Вдень максимальний показник +30 градусів. Вночі прохолодніше – до +13.

У північних областях хмаритиме, місцями опади. Температура повітря вдень +26, вночі +13.

На сході вдень до +25 градусів, мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вночі холодно, +12.

Південь та Крим очікує суха і спекотна погода. Вдень +28, вночі стрілка термометра опуститься до +14.

У центральних областях небо буде захмареним, місцями короткочасні дощі. Вдень максимальний показник +25, вночі термометри покажуть +15.

У Києві також хмарно, але опадів не прогнозують. Температура повітря +28 вдень та +19 вночі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спека може повернутися в Україну наприкінці липня. За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, з 22 липня до кінця місяця очікується від +35 до +37 градусів.

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