Похолоднішає до +12: прогноз погоди в Україні на 27 червня від ObozTV

Похолоднішає до +12: прогноз погоди в Україні на 27 червня від ObozTV754Читати матеріал російською
В Україну прийшов атмосферний фронт, який приніс на захід та північ похолодання та грозові дощі. Тому найближчими днями очікується відчутне зниження температури, вночі подекуди до +12.
ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 27 червня.
На заході країни мінлива хмарність, опади чергуватимуться з проясненнями. Вдень максимальний показник +30 градусів. Вночі прохолодніше – до +13.
У північних областях хмаритиме, місцями опади. Температура повітря вдень +26, вночі +13.
На сході вдень до +25 градусів, мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вночі холодно, +12.
Південь та Крим очікує суха і спекотна погода. Вдень +28, вночі стрілка термометра опуститься до +14.
У центральних областях небо буде захмареним, місцями короткочасні дощі. Вдень максимальний показник +25, вночі термометри покажуть +15.
У Києві також хмарно, але опадів не прогнозують. Температура повітря +28 вдень та +19 вночі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, спека може повернутися в Україну наприкінці липня. За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, з 22 липня до кінця місяця очікується від +35 до +37 градусів.
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