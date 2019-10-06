Похолоднішає до 0 °C: прогноз погоди в Україні на 7 жовтня від ObozTV

Похолоднішає до 0 °C: прогноз погоди в Україні на 7 жовтня від ObozTV3.4т Читати матеріал російською
Початок нового тижня принесе із собою похолодання, особливо відчутне в західних та північних областях України.
ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 7 жовтня.
На заході переважно хмаритиме. Чернівцям обіцяють дощ. Денний максимум +8 градусів, уночі на термометрах нуль.
У північних регіонах хмаритиме, в Сумах прогнозують опади. Температура повітря вдень +9, вночі +3 градуси.
На сході небо затягне хмарами. У Харкові обіцяють короткочасну зливу. Максимум денної температури +14 градусів, уночі на термометрах +6.
На півдні та у Криму дощитиме. Вдень термометри покажуть +16 градусів, уночі +6.
В центрі України переважатиме хмарна і дощова погода. Денний максимум +13 градусів, нічний мінімум +5.
У Києві понеділок очікується похмурим, але сухим. Вдень температура повітря +8, вночі +5 градусів.
Раніше народний синоптик Леонід Горбань в ефірі ObozTV розповів, коли в Україні випаде перший сніг та розпочнеться справжня зима.
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