Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 17:49
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Похолоднішає до 0 °C: прогноз погоди в Україні на 7 жовтня від ObozTV

3.4т Читати матеріал російською

Початок нового тижня принесе із собою похолодання, особливо відчутне в західних та північних областях України.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 7 жовтня.

На заході переважно хмаритиме. Чернівцям обіцяють дощ. Денний максимум +8 градусів, уночі на термометрах нуль.

У північних регіонах хмаритиме, в Сумах прогнозують опади. Температура повітря вдень +9, вночі +3 градуси.

На сході небо затягне хмарами. У Харкові обіцяють короткочасну зливу. Максимум денної температури +14 градусів, уночі на термометрах +6.

На півдні та у Криму дощитиме. Вдень термометри покажуть +16 градусів, уночі +6.

Похолоднішає до 0 °C: прогноз погоди в Україні на 7 жовтня від ObozTV

В центрі України переважатиме хмарна і дощова погода. Денний максимум +13 градусів, нічний мінімум +5.

У Києві понеділок очікується похмурим, але сухим. Вдень температура повітря +8, вночі +5 градусів.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань в ефірі ObozTV розповів, коли в Україні випаде перший сніг та розпочнеться справжня зима.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Погода ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода ObozTV Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини