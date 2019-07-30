Похмуро й дощі: прогноз погоди в Україні на 31 липня від ObozTV

Похмуро й дощі: прогноз погоди в Україні на 31 липня від ObozTV331 Читати матеріал російською
З кожним днем спека в Україні спадатиме. І вже на вихідні встановиться свіжа, місцями навіть прохолодна погода.
ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 31 липня.
На заході короткочасні дощі чергуватимуться з проясненнями. Вдень максимальний показник +27 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +13.
У північних регіонах сонячно, але місцями можливі опади. Температура повітря вдень +23, вночі +13 градусів.
На сході день буде похмурим, місцями короткочасні зливи. Вдень термометри покажуть +29 градусів, вночі +15.
На півдні та в Криму спекотна, але похмура погода. Легку зливу обіцяють лише Одесі. Вдень розжарить до +34 градусів, вночі стрілка термометра опуститься до +20.
У центральних регіонах хмаритиме, переважно без опадів. Температура повітря вдень +27, вночі +10 градусів.
У Києві небо затягне хмарами. Вдень повітря прогріється до +26, вночі +19 та легка злива.
Як повідомляв OBOZREVATEL, серпень в Україні розпочнеться з сухої погоди та істотного похолодання до +8 вже в першу ніч. За прогнозами Укргідрометцентра, різке зниження температури очікується в західних, північних, центральних і східних областях.
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