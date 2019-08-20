Погодинна подача води: коли запустять процес

Представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус прокоментував новину про те, що водоканали можуть перейти на погодинну подачу води.

Він заявив, що за рішення про введення такого ринку електроенергії відповідальним є Кабінет міністрів України. Герус наполягає на тому, що він попереджав Кабмін про наслідки, які виникли після нововведення.

Сьогодні, за словами представника президента, в Україні є уряд, який працює, і він приймає рішення або не приймає. При цьому вчора відбулася нарада у президента, де були визначені три кроки, за допомогою яких можна знизити ціну на електроенергію приблизно на 20%. Сьогодні буде нарада в Міністерстві енергетики, завтра буде засідання Кабінету міністрів. Якщо таке рішення буде прийнято, якщо НКРЕКП прийме превентивне рішення про зниження, яке пропонує Герус, то відповідно вже найближчим часом можна буде зробити ціну для водоканалів менше на 20%, заявив він.

Він також заявив, що про жодні відключення енергії мова не йде.

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