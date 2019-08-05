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Погода в Україні ще повередує: прогноз на 6 серпня від ObozTV

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Погода в Україні поки що суттєво не зміниться. Подекуди пройдуть локальні дощі, температура повітря залишатиметься комфортною.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 6 серпня.

На заході переважно дощитиме. Повітря вдень прогріється до +27 градусів, вночі на термометрах +9.

У північних регіонах дощі чергуватимуться з проясненнями. Денний максимум +23, нічний мінімум +8 градусів.

На сході день обіцяє бути хмарним, місцями короткочасні опади. Температура повітря вдень +22, вночі +9 градусів.

Погода в Україні ще повередує: прогноз на 6 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні та в Криму тепліше – вдень +25 градусів, сухо та ясно. Вночі на термометрах +12 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, можливі незначні опади. Денний максимум +24 градуси, нічний мінімум +9.

У Києві за прогнозом хмарно, але сухо. Вдень максимальний показник +24, вночі на термометрах +13 градусів.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів у ефірі ObozTV, яка погода чекає на Україну протягом усього серпня і коли розпочнеться похолодання.

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Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
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