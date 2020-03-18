Тепло повертається: прогноз погоди в Україні від ObozTV

Погода в Україні: прогноз на 19 березня від ObozTV
По всій території України синоптики прогнозують суху і переважно хмарну погоду.
ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 19 березня.
На заході країни практично по всій території мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вдень покажуть до +16, вночі температура +5...+14.
На півночі без опадів, мінлива хмарність. Денний максимум до +14. Вночі температура +2...+12.
У східному регіоні суха і похмура погода, лише в Донецьку сонячно. Температура повітря вдень +9...+14. Вночі +3...+11.
У південному регіоні переважно хмарна погода без опадів. Температура повітря вдень +8...+17, вночі +1...+13.
У центральних областях мінлива хмарність, тільки у Вінниці очікується ясне небо. Температура повітря вдень складе +11...+15, вночі стовпчики термометрів опустяться до +3.
У Києві переважно похмуро. Денний максимум до +15, вночі температура +5...+12.
Раніше OBOZREVATEL зібрав різні прогнози погоди на літо-2020 на Україні – синоптики попереджають про зливи і різкі перепади температур.
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