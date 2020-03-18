Тепло повертається: прогноз погоди в Україні від ObozTV

По всій території України синоптики прогнозують суху і переважно хмарну погоду.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 19 березня.

На заході країни практично по всій території мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вдень покажуть до +16, вночі температура +5...+14.

На півночі без опадів, мінлива хмарність. Денний максимум до +14. Вночі температура +2...+12.

У східному регіоні суха і похмура погода, лише в Донецьку сонячно. Температура повітря вдень +9...+14. Вночі +3...+11.

У південному регіоні переважно хмарна погода без опадів. Температура повітря вдень +8...+17, вночі +1...+13.

У центральних областях мінлива хмарність, тільки у Вінниці очікується ясне небо. Температура повітря вдень складе +11...+15, вночі стовпчики термометрів опустяться до +3.

У Києві переважно похмуро. Денний максимум до +15, вночі температура +5...+12.

Раніше OBOZREVATEL зібрав різні прогнози погоди на літо-2020 на Україні – синоптики попереджають про зливи і різкі перепади температур.

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