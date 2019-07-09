Погода в Україні різко погіршиться: прогноз на 10 липня від ObozTV

Майже по всій території України очікуються дощі, які можуть переходити в зливи зі шквалами.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на середу, 10 липня.

На заході по всіх областях дощитиме. Максимальний показник вдень +20, вночі стрілка термометра опуститься до +9.

У північних регіонах також обіцяють опади. Температура вдень +19, вночі термометри покажуть +10 градусів.

На сході день буде похмурим, але опади прогнозують лише в Дніпрі. Вдень повітря прогріється до +23 градусів. Вночі +11.

На півдні та в Криму без опадів. Короткочасний дощ можливий лише в Запоріжжі. Вдень +23, вночі стовпчик термометра опуститься до +11 градусів.

У центральних областях повсюди прогнозують зливи. Температура повітря: вдень +20 градусів, вночі +10.

Київ також очікує легка злива. Температура повітря становитиме +20 вдень і +14 вночі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на заході і півночі також прогнозується поривчастий вітер. Дощі в більшості областей України пройдуть разом з атмосферними фронтами північно-східного циклону Pirmin.

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