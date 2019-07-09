Погода в Україні різко погіршиться: прогноз на 10 липня від ObozTV

Погода в Україні різко погіршиться: прогноз на 10 липня від ObozTV11.2т Читати матеріал російською
Майже по всій території України очікуються дощі, які можуть переходити в зливи зі шквалами.
ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на середу, 10 липня.
На заході по всіх областях дощитиме. Максимальний показник вдень +20, вночі стрілка термометра опуститься до +9.
У північних регіонах також обіцяють опади. Температура вдень +19, вночі термометри покажуть +10 градусів.
На сході день буде похмурим, але опади прогнозують лише в Дніпрі. Вдень повітря прогріється до +23 градусів. Вночі +11.
На півдні та в Криму без опадів. Короткочасний дощ можливий лише в Запоріжжі. Вдень +23, вночі стовпчик термометра опуститься до +11 градусів.
У центральних областях повсюди прогнозують зливи. Температура повітря: вдень +20 градусів, вночі +10.
Київ також очікує легка злива. Температура повітря становитиме +20 вдень і +14 вночі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на заході і півночі також прогнозується поривчастий вітер. Дощі в більшості областей України пройдуть разом з атмосферними фронтами північно-східного циклону Pirmin.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".