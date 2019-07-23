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Погода в Україні погіршиться: прогноз на 24 липня від ObozTV

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Дощі не хочуть залишати територію України. 24 липня майже по всіх областях очікуються зливи. Але температура повітря, як і попередніми днями, буде комфортною.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на середу, 24 липня.

На заході короткочасні дощі чергуватимуться з проясненнями. Денні показники +25, нічні +12 градусів.

У північних областях повсюди дощитиме. Температура вдень +22 градуси, вночі +13.

На сході прогнозують хмарну погоду, місцями пройдуть короткочасні зливи. Максимальний показник вдень +24, вночі термометри покажуть +15.

Погода в Україні погіршиться: прогноз на 24 липня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На Півдні та в Криму також очікуються опади. Денний максимум +25, нічний мінімум +15 градусів.

Центральній Україні синоптики обіцяють локальні дощі. Лише у Черкасах суха та ясна погода. Максимальний показник вдень +24, вночі термометри покажуть +13 градусів.

У Києві небо затягне хмарами. Ймовірно, вони принесуть легку зливу. Температура повітря вдень +22, вночі +15 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, вже з'явився довгостроковий прогноз погоди на серпень і вересень 2019 року. А найближчим часом – до кінця липня – Україні обіцяють комфортну температуру повітря та періодичні грози.

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