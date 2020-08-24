Погода в Україні на вівторок 25 серпня з Алісою Мярковською

Obozrevatel Відео 15:00, 24.08.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Війська Росії пішли на нову провокацію на Донбасі – штаб ООС

Бутусов розкрив нові деталі "держзради Єрмака": в затриманні "вагнерівців" мали брати участь США

У Білорусі відреагували на поради Зеленського Лукашенку

Другої хвилі COVID-19 можна уникнути – ВООЗ

Знамениті українки зробили золотий дубль в Діамантовій лізі