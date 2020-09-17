Погода в Україні на п'ятницю, 18 вересня з Алісою Мярковською

Obozrevatel Відео 15:00, 17.09.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Зеленський про скандал із Юрченком: якщо брав хабар – сядеш

Нардеп Юрченко був затриманий за крадіжку пива в 2009 році, – Бутусов

У Росії на навчаннях військові влучили у власний танк ПТУРом. Фото

Ми бачили це в Грузії і Україні, – глава Єврокомісії застерегла ЄС від зближення з Кремлем

Рейтинга у Зеленского не было, нет и никогда уже не будет