Погода в Україні на четвер, 20 серпня з Алісою Мярковською

Obozrevatel Відео 15:00, 19.08.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Двом підозрюваним у справі Шеремета вручили обвинувальні акти

У Сирії підірвалася російська колона з військовими: серед загиблих – генерал

Зірвана спецоперація із затримання вагнерівців: кому вдалося втекти завдяки Єрмаку. Відео з розмовою СБУ

Голлівудського актора Міккі Рурка поховають в Україні

У матерів-одиначок почали вимагати назад виплачену допомогу: українці розгнівані. Фотофакт