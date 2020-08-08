Погода в Україні на 9 серпня з Алісою Мярковською

Відео 15:00, 8.08.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

В Іспанії літак екстрено сів через українця без маски

В Україні четвертий поспіль антирекорд за новими випадками COVID-19: статистика МОЗ на 8 серпня

Терористи "ДНР" поставили під свої прапори дітей у формі "Юнармії". Фото

Переданный по обмену в ОРДЛО преступник вернулся в Украину и готовится к выборам

12 років тому війська РФ увірвалися в Грузію: Україна закликала світ виступити проти агресора