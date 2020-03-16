Погода в Україні зміниться: прогноз на 17 березня від ObozTV

В Україні в найближчу добу синоптики прогнозують переважно похмуру, але суху погоду.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 17 березня.

На заході хмарно з проясненнями. Вдень температура буде коливатися +5...+11. Вночі термометри покажуть 0...+9.

Північ країни затягне хмарами, тільки в Сумах небо буде чистим. Денна температура повітря становитиме +4...+7. Вночі 0...+5.

На сході переважно похмура погода. Вдень стовпчики термометрів покажуть +4...+9. Вночі 0...+7.

Південь очікує хмарна погода майже по всій території, окрім Сімферополя, де небо буде залишатися чистим. Температура повітря протягом дня становитиме +4...+10. Вночі -1...+7.

У центральних областях хмарна, але суха погода. Температура вдень становитиме +5...+10, вночі 0...+7.

У Києві також хмарно. Вдень повітря прогріється до +6, вночі температура впаде до +2.

Раніше OBOZREVATEL зібрав різні прогнози погоди на літо-2020 в Україні – синоптики попереджають про зливи і різкі перепади температур.

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