Погода в Україні зміниться: прогноз на 17 березня від ObozTV

Погода в Україні 17 березня: прогноз від ObozTV
В Україні в найближчу добу синоптики прогнозують переважно похмуру, але суху погоду.
ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 17 березня.
На заході хмарно з проясненнями. Вдень температура буде коливатися +5...+11. Вночі термометри покажуть 0...+9.
Північ країни затягне хмарами, тільки в Сумах небо буде чистим. Денна температура повітря становитиме +4...+7. Вночі 0...+5.
На сході переважно похмура погода. Вдень стовпчики термометрів покажуть +4...+9. Вночі 0...+7.
Південь очікує хмарна погода майже по всій території, окрім Сімферополя, де небо буде залишатися чистим. Температура повітря протягом дня становитиме +4...+10. Вночі -1...+7.
У центральних областях хмарна, але суха погода. Температура вдень становитиме +5...+10, вночі 0...+7.
У Києві також хмарно. Вдень повітря прогріється до +6, вночі температура впаде до +2.
Раніше OBOZREVATEL зібрав різні прогнози погоди на літо-2020 в Україні – синоптики попереджають про зливи і різкі перепади температур.
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