Погода в Україні на середу, 14 жовтня з Алисою Мярковскою

Obozrevatel Відео 15:00, 13.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Із Криму почали виїжджати місцеві жителі через масові проблеми

Хто стоїть за корупцією в Медичних військах України? Резонансне розслідування

"Л/ДНР" посилили обстріли ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

Харківщина перейшла в "чорну зону", лікарі рятують тільки хворих із шансами на життя. Ексклюзив

Хворий на COVID-19 Кернес почувається погано і може не повернутися до виборів, – Кучер