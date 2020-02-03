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3 лютого • оновлено в 13:12
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Погода не впливає на коронавірус: лікарка розповіла, як запобігти зараженню

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Лікарка-вірусолог, доктор медичних наук Алла Мироненко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала розповсюдження коронавірусу у світі, кількість жертв та кількість тих, хто одужав.

"Звичайно. ми чекаємо та готуємось, але, на щастя, у цього вірусу не дуже висока летальність. Але це нас не заспокоює, ми маємо бути готові, і лабораторна і інфекційна частина в Україні мають бути готові до лікування", - заявивла Мироненко.

Вона також пояснила, які існують методи виявлення коронавірусу в Україні зараз.

"Сьогодні виявити, що людина хвора на китайський коронавірус в Україні можна лише методом виключення. Тестів на новий коронавірус у нас немає, ми очікуємо їх. Тести мають тільки ті країни, яким вдалося самостійно їх розробити", - зазначила лікарка.

За її словами погода жодним чином не впливає на розповсюдження коронавірусу.

"Більше впливає факт перебування людей у приміщенні із закритими вікнами. Якщо би був у нас мороз мінус двадцять, наприклад, і школярі не пішли би до школи, то це просто відтягнуло епідемію на деякий час", - заявила Мироненко.

Також ведучі поспілкувались із генеральним директором Директорату громадського здоров'я МОЗ України Андрієм Скіпальським.

Він розповів, чи варто українцям боятися групи туристів, які завтра приїдуть з Китаю.

"Всі люди, які заїжджають прямими рейсами з Китаю, про них збирається інформація. Через сім днів після прибуття їм телефонує лікар і запитує, як вони себе почувають. Також у них є інструкція, яку вони отримують не борту літака щодо необхідності зверення до лікаря у разі поганого самопочуття", - заявив Скіпальський.

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Андрій Скіпальський
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