Літо завершується: прогноз погоди в Україні на 30 серпня від ObozTV

Літо завершується: прогноз погоди в Україні на 30 серпня від ObozTV2.6т Читати матеріал російською
До кінця літа лишилися лічені дні. Остання п'ятниця серпня в Україні буде сонячною, з комфортною температурою повітря.
ObozTV представляє прогноз погоди на 30 серпня.
На заході мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень +31 градус, вночі +11.
На півночі сонячно та сухо. Денний максимум +21 градус, нічний мінімум +7.
На сході аналогічна ситуація – чисте безхмарне небо та суха погода. Повітря прогріється до +22 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +7.
Півдню та Криму також обіцяють погожий день. Температура повітря протягом дня +25 градусів, вночі на термометрах +11.
У центральних областях сонячна і суха погода. Температура вдень +23 градуси, вночі термометри покажуть +8.
Києву в п'ятницю прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Денний максимум +23 градуси, нічний мінімум +12.
Як писав OBOZREVATEL, вже з'явилися прогнози погоди на початок осені в Україні. За даними Укргідрометцентру, перші тижні вересня потішать теплою і сонячною погодою, а вже з середини місяця варто чекати на похолодання.
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