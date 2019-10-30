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30 жовтня • оновлено в 16:24
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"Страшна" погода на Геловін: прогноз на 31 жовтня від ObozTV

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В останній день жовтня в Україні похолоднішає ще сильніше. Уночі, на "свято нечистої сили" Геловін, очікуються мінусові температури, а подекуди – снігопади.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 31 жовтня.

На заході сонце чергуватиметься з хмарами. Денний максимум +8 градусів, вночі на термометрах -4.

У північних регіонах хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +4 градуси, вночі -1.

На сході небо затягне хмарами, які принесуть із собою дощі. Максимум денної температури +7, вночі на термометрах +1 градус.

"Страшна" погода на Геловін: прогноз на 31 жовтня від ObozTV

На півдні та в Криму переважатиме сонячна і суха погода. Вдень термометри покажуть +9 градусів, уночі +2.

У центральних областях хмаритиме, але опадів не прогнозують. Денний максимум +5, нічний мінімум -3 градуси.

У Києві 31 жовтня буде похмуро, але сухо. Температура повітря вдень +4 градуси, вночі +1 та легкий снігопад.

OBOZREVATEL нагадує про традиції і походження одного з "найстрашніших свят", а також пропонує ознайомитися з привітаннями до Геловіна та ідеями оригінального святкового манікюру.

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