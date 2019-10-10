В Україну повертаються +20: прогноз погоди на 11 жовтня від ObozTV

Потепління в Україні триває, як і локальні дощі. В останній робочий день тижня повітря прогріється до +12... +20 градусів у залежності від регіону.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 11 жовтня.

На заході переважатиме похмура і дощова погода. Вдень на термометрах +17, вночі +6 градусів.

У північних областях дощитиме. Денний максимум +12 градусів, нічний мінімум +7.

На сході за прогнозом хмарно, місцями – короткочасна злива. Вдень повітря прогріється до +17 градусів, уночі стовпчик термометра опуститься до +8.

Південь та Крим – день буде переважно похмурим, але сухим. Температура повітря протягом дня +20 градусів, вночі +9.

У центрі мінлива хмарність, місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря вдень +16, вночі +6 градусів.

У Києві п'ятниця буде похмурою, але без опадів. Денний максимум +12 градусів, нічний мінімум +8.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, скільки триватиме "бабине літо" в Україні і коли варто очікувати зниження температури повітря. Також нагадаємо, що попереду на українців чекають цілих три вихідних у зв'язку з офіційним святом – Днем захисника України 14 жовтня.

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