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9 жовтня • оновлено в 18:27
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Йде потепління з дощами: прогноз погоди в Україні на 10 жовтня від ObozTV

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У четвер в Україну прийде довгоочікуване потепління. Подекуди дощитиме, але температура повітря буде комфортною.

ObozTV представляє прогноз погоди на 7 жовтня.

На заході майже по всіх областях прогнозують дощі. Денний максимум +13 градусів, уночі на термометрах +6.

У північних регіонах також очікуються короткочасні зливи. Температура повітря вдень +15, вночі +7 градусів.

На сході небо затягне хмарами, місцями – з опадами. Максимум денної температури +18 градусів, уночі на термометрах +4.

Йде потепління з дощами: прогноз погоди в Україні на 10 жовтня від ObozTV

На півдні та в Криму також дощитиме. Вдень термометри покажуть +22 градуси, вночі +10.

У центральних областях переважатиме хмарна і дощова погода. Денний максимум +20 градусів, нічний мінімум +7.

У Києві четвер буде похмурим, але сухим. Температура повітря вдень +16, вночі +10 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в Україні очікується кілька періодів "золотої осені": 4-5 днів перед Покровою і ще 3-5 днів після 20-го числа.

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