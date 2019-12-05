Пого-стики (Pogo stick), їх ще називають "кониками" - це пристосування для стрибків і трюків.

Пого стик - розвага для екстремалів Скріншот з відео

Пого стик - розвага для екстремалів Скріншот з відео

Являють собою металеву трубку з педалями і ручками. Всередині трубки знаходиться пружина, зовні до неї прикріплений металевий шток з підошвою. Стрибун, тримаючись за ручки, натискає своєю вагою на педалі, пружина стискається і виштовхує стрибуна вгору.

Пого стик - розвага для екстремалів Скріншот з відео

Пого стик - розвага для екстремалів Скріншот з відео

Крім звичайних стрибків вгору, в сторони і перестрибувань через перешкоди, на пого-стик (коники) може виконувати різні трюки: прокручувати пого-стик навколо осі в момент стрибка, перестрибувати з педалі на педаль, переносити в стрибку ноги через кермо, стрибати спиною до пого-стику тощо.

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