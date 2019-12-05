Пого стик - розвага для екстремалів
Пого-стики (Pogo stick), їх ще називають "кониками" - це пристосування для стрибків і трюків.
Пого стик - розвага для екстремалів
Скріншот з відео
Пого стик - розвага для екстремалів
Скріншот з відео
Являють собою металеву трубку з педалями і ручками. Всередині трубки знаходиться пружина, зовні до неї прикріплений металевий шток з підошвою. Стрибун, тримаючись за ручки, натискає своєю вагою на педалі, пружина стискається і виштовхує стрибуна вгору.
Пого стик - розвага для екстремалів
Скріншот з відео
Пого стик - розвага для екстремалів
Скріншот з відео
Крім звичайних стрибків вгору, в сторони і перестрибувань через перешкоди, на пого-стик (коники) може виконувати різні трюки: прокручувати пого-стик навколо осі в момент стрибка, перестрибувати з педалі на педаль, переносити в стрибку ноги через кермо, стрибати спиною до пого-стику тощо.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Insta OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".