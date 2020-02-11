Погані новини: українське телебачення знову штормить
Сподівання на те, що українське телебачення перестане "дивувати" своїм наповненням, наразі не справджуються. Але Юлія Крапівіна не втрачає надії і продовжує шукати ознаки зміни на краще.
Так ТВ-канал 1+1 шукає домовласників, у яких "живуть" паранормальні явища та втілює у життя концепцію про "російську мову для драм", використовуючи не тільки мову "північного сусіда", але й акторів з Росії.
Новий канал наповнює ефір хорошими, але старими голлівудськими фільмами, які протягом тижні повторює по чотири рази.
А "Україна24" у пошуках неординарних сюжетів не цурається використовувати в якості "пересічних українців" відомих телеведучих от старшого брата, ТРК "УКраїни".
З понеділка по п'ятницю, тільки до 17 лютого, дивіться на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!" о 10:00.
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