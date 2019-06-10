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Поет Павло Коробчук та гурт The Velvet Sun в гостях у Бурчук Live

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Поет Павло Коробчук та гурт The Velvet Sun презентують пісні з нової програми "Ключові клапани" в ефірі Бурчук Live. "Ключові клапани" - це сучасне музично-літературне дійство, в якому прозвучать поетичні твори, вишукана українська лірика та мелодична музика.

Український письменник та музикант Павло Коробчук брав участь у десятках фестивалів по всій Україні та за кордоном. Його поезію вивчають діти старшої школи і студентства, а ліричні вірші Павла перекладені на 24 мови світу.

Столичний рок-гурт The Velvet Sun відрізняється вишуканими гітарними й клавішними соло, що відсилають до епохи світлих та сонячних шістдесятих. Музиканти, що відстоюють творчі ідеали 1960-х, грають з незвичною для сучасності душевністю та мелодійністю.

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Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Павло Коробчук
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